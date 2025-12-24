गोवा नाइट क्लब के 2 प्रबंधकों को जमानत मिली

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड मामले में 2 प्रबंधकों को जमानत मिली, एक की याचिका खारिज

लेखन गजेंद्र 10:19 am Dec 24, 202510:19 am

क्या है खबर?

गोवा की एक कोर्ट ने बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने के मामले में मंगलवार को 2 प्रबंधकों को जमानत दे दी, जबकि तीसरे प्रबंधक की याचिका खारिज कर दी है। जिला न्यायाधीश डीवी पाटकर ने क्लब प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर की जमानत याचिका मंजूर की है। विवेक सिंह को कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया। तीनों को क्लब में आग लगने के एक दिन बाद 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था।