गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधु के ठिकानों पर ED का छापा
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के अलावा अजय गुप्ता के दिल्ली और गोवा स्थित आवास और कार्यालय समेत 9 जगह तलाशी ली। एजेंसी को क्लब के अवैध संचालन में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। एजेंसी इनके प्रमोटरों की भूमिका की भी जांच करना चाहती है।
छापा
पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव के आवास पर भी तलाशी
हेरल्ड गोवा के मुताबिक, ED इस मामले में वित्तीय लेन-देन, अनुमोदन प्रक्रियाओं और नियामक खामियों के बावजूद क्लब के आसान संचालन के लिए स्थानीय अधिकारियों की भी भूमिका की जांच कर रही है। एजेंसी अपराध से प्राप्त आय, अवैध गतिविधियों और वित्तीय लाभ के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रही है। एजेंसी ने एक पूर्व सरपंच और एक पंचायत सचिव के आवासों पर भी तलाशी ली है, जो क्लब के संचालन से संबंधित संदिग्ध उल्लंघनों से जुड़ी है।
जांच
अभी जेल में हैं लूथरा बंधु
क्लब में 6 दिसंबर, 2025 की रात आतिशबाजी की वजह से भीषण आग लग गई थी, जिसमें 5 पर्यटक और 20 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। घटना के कुछ घंटे बाद ही गौरव और सौरभ लूथरा थाईलैंड के फुकेत फरार हो गए थे, जिन्हें वहां से निर्वासित कर भारत लाया गया। वे अभी तक जेल में हैं। मामले में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें बार और गेट प्रबंधक राजवीर सिंघानिया और प्रियांशु ठाकुर को जमानत मिली है।