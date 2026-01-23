गोवा क्लब मामले में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की

गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लूथरा बंधु के ठिकानों पर ED का छापा

लेखन गजेंद्र 11:54 am Jan 23, 202611:54 am

क्या है खबर?

गोवा के अरपोरा में स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में लगी आग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों ने क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा के अलावा अजय गुप्ता के दिल्ली और गोवा स्थित आवास और कार्यालय समेत 9 जगह तलाशी ली। एजेंसी को क्लब के अवैध संचालन में मनी लॉन्ड्रिंग का शक है। एजेंसी इनके प्रमोटरों की भूमिका की भी जांच करना चाहती है।