गोवा में ईंधन संकट! सरकार ने कर्मचारियों से की ये खास अपील

ईंधन बचाने के लिए गोवा सरकार ने दिशा-निर्देश दिए

एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें इन निर्देशों को विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक, जब भी मुमकिन हो, बसों का उपयोग करें या सवारी शेयर करें। यात्रा करने के बजाय ऑनलाइन बैठकें करें और सरकारी वाहनों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। विभाग के प्रमुखों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इनका पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश गोवा के ईंधन बचत अभियान का हिस्सा हैं, जिनसे ऊर्जा के जिम्मेदार इस्तेमाल का संदेश भी जाता है।