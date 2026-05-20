गोवा में ईंधन संकट! सरकार ने कर्मचारियों से की ये खास अपील
गोवा सरकार ने वैश्विक ईंधन आपूर्ति में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अपने कर्मचारियों से ईंधन बचाने की अपील की है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसके लिए कुछ नए कदम मंजूर किए हैं। इनमें सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना, आस-पास रहने वाले सहकर्मियों के साथ कारपूल करना और गैर-जरूरी यात्राओं से बचना शामिल है। यह कदम मुश्किल दौर में ऊर्जा के समझदारी भरे इस्तेमाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद उठाया गया है।
ईंधन बचाने के लिए गोवा सरकार ने दिशा-निर्देश दिए
एक नया परिपत्र जारी किया गया है, जिसमें इन निर्देशों को विस्तार से बताया गया है। इसके मुताबिक, जब भी मुमकिन हो, बसों का उपयोग करें या सवारी शेयर करें। यात्रा करने के बजाय ऑनलाइन बैठकें करें और सरकारी वाहनों का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। विभाग के प्रमुखों को इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इनका पालन करने के लिए लोगों को प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है। ये निर्देश गोवा के ईंधन बचत अभियान का हिस्सा हैं, जिनसे ऊर्जा के जिम्मेदार इस्तेमाल का संदेश भी जाता है।