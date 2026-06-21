ED ने गोवा में 5,000 करोड़ के अवैध खनन घोटाले में करोड़ों की संपत्ति फ्रीज की

AVS ग्रुप पर 5237.84 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

जांच एजेंसियों के मुताबिक, AVS ग्रुप ने साल 2007 से 2012 के दौरान 10 माइनिंग लीज चलाए थे। इन 5 सालों में, उन्होंने गैरकानूनी तरीके से लौह अयस्क निकाला और उसका निर्यात कर लगभग 2492.95 करोड़ रुपये का मोटा मुनाफा कमाया। इस अयस्क को ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स (BVI) में बनी कुछ शेल कंपनियों को बेहद कम दाम पर बेचा गया। इन शेल कंपनियों ने आगे इस अयस्क को बेचकर विदेश में लगभग 2744.89 करोड़ रुपये जुटाए। इस तरह, उन 5 सालों में मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध सौदों का कुल हिसाब 5237.84 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।