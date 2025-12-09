गोवा में फरार लूथरा बंधु के क्लब पर चलेगा बुलडोजर, ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी
क्या है खबर?
गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में भयानक अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गौरव और सौरभ लूथरा के अन्य क्लब को गिराने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि अवैध रूप से संचालित या सार्वजनिक सुरक्षा से समझौता करने वाले प्रतिष्ठानों के प्रति शून्य ढिलाई बरती जाए। उन्होंने रोमियो लेन वागाटोर समेत अन्य तटीय इलाकों में लूथरा बंधुओं द्वारा संचालित सभी क्लबों और कैफे को तोड़ने को कहा है।
आदेश
जल्द जारी होगा आदेश
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन द्वारा कार्रवाई तेज कर दी गई है। गोवा की पंचायतें जल्द ही नए नोटिस जारी करने की उम्मीद कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने यह निर्णय ऐसे समय पर लिया है, जब लूथरा द्वारा संचालित पहाड़ी पर स्थित क्लब वागाटोर समुद्र तट तक फैला है और सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बनाया गया है। इसके लिए कोई अग्नि सुरक्षा मंजूरी, संरचनात्मक अनुमति या पर्यावरणीय अनुमोदन नहीं लिया गया है।
सरकार
लूथरा भाईयों को बचा रहे थे उनके राजनीतिक और अधिकारी दोस्त
वागाटोर में अवैध क्लब के खिलाफ पुलिस, गोवा तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय सहित कई विभागों में वर्षों पहले शिकायतें हो चुकी हैं, लेकिन सभी आंख मूंदे रहे। स्थानीय कार्यकर्ता रवि हरमलकर ने बताया कि उन्हें शिकायत पर लूथरा बंधु लगातार धमकी दे रहे थे। वे बॉम्बे हाईकोर्ट (गोवा बेंच) पहुंचे, तो आदेश के बाद आंशिक तोड़फोड़ हुई। दोनों भाईयों को गहरा राजनीतिक समर्थन और अधिकारियों का आशीर्वाद प्राप्त था।
नोटिस
ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी
शनिवार को अग्निकांड में 25 मौत के बाद पुलिस दिल्ली स्थित लूथरा बंधुओं के घर पहुंची थी, लेकिन वे नहीं थे। इसके बाद 7 दिसंबर को गोवा पुलिस के अनुरोध पर आव्रजन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया, लेकिन उससे पहले वे थाईलैंड चले गए। अब ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार दोनों भाइयों की गतिविधियों का पता चलेगा। नोटिस से व्यक्ति की पहचान, स्थान और अपराध से संबंधित गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मिलेगी।