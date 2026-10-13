ग्लोबल इंडेक्स: भारतीय शहर गुणवत्ता में पीछे, पर 'मानव पूंजी' में आगे
ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के नए ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय शहर जीवन की गुणवत्ता के मामले में काफी पीछे हैं।
भारतीय शहरों में दिल्ली सबसे ऊपर है, लेकिन दुनियाभर में इसकी रैंकिंग 268वीं है, जो बहुत नीचे है। बेंगलुरु और मुंबई तो दिल्ली से भी नीचे हैं।
ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत के बड़े शहरों में भी रहने की स्थिति और पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां लगातार बनी हुई हैं।
मानव पूंजी में दिल्ली शीर्ष 15 में शामिल
अच्छी बात यह है कि भारतीय शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु आर्थिक मजबूती और मानव पूंजी के मामले में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव पूंजी श्रेणी में दिल्ली दुनिया के शीर्ष 15 शहरों में शामिल है और आर्थिक रूप से भी यह दूसरे भारतीय शहरों से आगे है। तो भले ही रोजमर्रा की जिंदगी कुछ मायनों में मुश्किल हो, लेकिन ये शहर नौकरियां और टैलेंट के मामले में आज भी बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं।
जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव कौशल को मापता है इंडेक्स
यह इंडेक्स दुनिया भर के शहरों में जीवन की गुणवत्ता, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और लोगों के कौशल (मानव पूंजी) जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखकर आकलन करता है।