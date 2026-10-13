ग्लोबल इंडेक्स: भारतीय शहर गुणवत्ता में पीछे, पर 'मानव पूंजी' में आगे

अच्छी बात यह है कि भारतीय शहर जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु आर्थिक मजबूती और मानव पूंजी के मामले में कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। मानव पूंजी श्रेणी में दिल्ली दुनिया के शीर्ष 15 शहरों में शामिल है और आर्थिक रूप से भी यह दूसरे भारतीय शहरों से आगे है। तो भले ही रोजमर्रा की जिंदगी कुछ मायनों में मुश्किल हो, लेकिन ये शहर नौकरियां और टैलेंट के मामले में आज भी बड़े खिलाड़ी बने हुए हैं।