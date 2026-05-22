ट्विशा शर्मा केस: सास गिरीबाला के दावों से पुलिस कठघरे में, 'दबाव में कर रही काम'

मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा की मौत की जांच अब उलझ गई है। उनकी सास, गिरीबाला सिंह का कहना है कि स्थानीय पुलिस "दबाव में काम कर रही थी" और उनका बयान दर्ज नहीं किया गया। गिरीबाला सिंह का यह भी कहना है कि उनका बयान लिया ही नहीं गया, जबकि वह सहयोग करने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। ट्विशा शर्मा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद ये बातें सामने आई हैं।

गिरीबाला सिंह ने CCTV फुटेज तक पहुंच की मांग की 22 मई को गिरीबाला सिंह ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं मिला था, और पहला नोटिस उन्हें कल ही मिला। उनका आरोप है कि उनके घर में गुपचुप तरीके से रिकॉर्डिंग की गई थी और जो ऑडियो-वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, वे "फर्जी" हैं। क्या हुआ था, यह जानने के लिए गिरीबाला सिंह अपने घर के CCTV फुटेज तक पहुंच चाहती हैं। उन्होंने कहा, "स्थानीय पुलिस एजेंसी उनके दबाव में आ गई है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं DGP को फोन कैसे करूं? मैं उन्हें जानता भी नहीं हूं।"

ट्विशा शर्मा के परिवार ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया गिरीबाला सिंह ने कहा है कि उन्हें CBI जांच से कोई आपत्ति नहीं है और वे मामला CBI को सौंपने के लिए तैयार हैं। वहीं, ट्विशा शर्मा के परिवार ने उनके ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न का आरोप कई कानूनी धाराओं के तहत दर्ज कराया है।