अकाल तख्त ने नशा विरोधी परविंदर झोटा को घोषित किया शहीद, अब और तेज होगी नशे के खिलाफ लड़ाई

जत्थेदार ने परविंदर के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उन बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि परविंदर की हत्या किसी निजी दुश्मनी के कारण हुई है। हाल ही में पंजाब में हुए बंद के दौरान परविंदर सिंह के मुद्दे पर लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। इसी बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस घटना से प्रभावित लोगों को मदद देने का भरोसा दिया है। इस मामले में कथित शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परविंदर के इस बलिदान के लिए अभी भी कई लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।