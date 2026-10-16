अकाल तख्त ने नशा विरोधी परविंदर झोटा को घोषित किया शहीद, अब और तेज होगी नशे के खिलाफ लड़ाई

अकाल तख्त ने नशा विरोधी परविंदर झोटा को घोषित किया शहीद, अब और तेज होगी नशे के खिलाफ लड़ाई
अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गर ने परविंदर सिंह झोटा को सिख कौम का शहीद घोषित किया है। परविंदर पंजाब के नशा विरोधी कार्यकर्ता थे, जिनकी नशे की बिक्री को लेकर एक दुकानदार से भिड़ने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
सिंह के परिवार के साथ हुई एक प्रार्थना सभा में जत्थेदार ने नशे के खिलाफ परविंदर सिंह के मजबूत रुख की प्रशंसा की। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए।
कथित शूटर गिरफ्तार
जत्थेदार ने परविंदर के मामले में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उन बातों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि परविंदर की हत्या किसी निजी दुश्मनी के कारण हुई है। हाल ही में पंजाब में हुए बंद के दौरान परविंदर सिंह के मुद्दे पर लोगों का जबरदस्त समर्थन देखने को मिला। इसी बीच, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस घटना से प्रभावित लोगों को मदद देने का भरोसा दिया है। इस मामले में कथित शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परविंदर के इस बलिदान के लिए अभी भी कई लोग न्याय की मांग कर रहे हैं।