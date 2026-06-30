जनरल उपेंद्र द्विवेदी की भावुक विदाई, नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को किया नमन देश Jun 30, 2026

सेना प्रमुख के पद से विदाई लेते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने आखिरी दिन दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में पुष्पचक्र अर्पित किया। यह उन बहादुर सैनिकों के प्रति उनके सम्मान का तरीका था, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस मौके पर एक गरिमापूर्ण और भावुक कर देने वाला माहौल था, जिसने हर किसी को यह याद दिलाया कि हमारी सेना अपने वीर सपूतों का कितना सम्मान करती है।