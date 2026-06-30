जनरल उपेंद्र द्विवेदी की भावुक विदाई, नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को किया नमन
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सेना प्रमुख के पद से विदाई लेते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने आखिरी दिन दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल में पुष्पचक्र अर्पित किया। यह उन बहादुर सैनिकों के प्रति उनके सम्मान का तरीका था, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इस मौके पर एक गरिमापूर्ण और भावुक कर देने वाला माहौल था, जिसने हर किसी को यह याद दिलाया कि हमारी सेना अपने वीर सपूतों का कितना सम्मान करती है।
वरिष्ठ अधिकारियों ने जनरल द्विवेदी को दी विदाई
वरिष्ठ अधिकारियों और गणमान्य अतिथियों ने जनरल द्विवेदी को उनकी सेवा के लिए धन्यवाद दिया। उन्हें भारतीय सेना को आगे बढ़ाने, उसके उपकरणों को आधुनिक बनाने और मुश्किल समय में भी सेना की तैयारियों को मजबूत करने का श्रेय दिया जाता है। अब उनके पद छोड़ने के बाद, बहुत से लोगों को उम्मीद है कि उनकी मेहनत और लगन आने वाले समय के सैन्य अधिकारियों के लिए एक मिसाल और प्रेरणा बनेगी।