बेंगलुरु: प्रधानमंत्री जिस रास्ते से गुजरे, उसके नजदीक मिली जिलेटिन की छड़ें, एक हिरासत में

घटना

कोरमंगला से हिरासत में लिया गया एक शख्स

रिपोर्ट के मुताबिक, ये छड़ें कग्गलीपुरा थाने के अंतर्गत आने वाले तातागुनी इलाके में अगारा झील के पास बरामद की गईं। यह जगह उस रास्ते के करीब है, जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना था। पुलिस ने बेंगलुरु के कोरमंगला के पास एक घर से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। अधिकारियों ने बताया कि संदिग्ध से फिलहाल अज्ञात जगह पर पूछताछ की जा रही है। अभी तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान सामने नहीं आई है।