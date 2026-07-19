वांगचुक अस्पताल में, पत्नी गीतंजलि ने थामी NEET विरोध की मशाल; इलाज पर भी अड़ीं

गीतंजलि अंगमो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स, लद्दाख (HIAL) की सह-संस्थापक हैं। वे इस संस्थान की संस्थापक CEO और डीन भी हैं। अंगमो सामाजिक मुद्दों पर अपनी बात रखने में हमेशा आगे रहती हैं। पिछले साल भी उन्होंने अपने पति की लगभग 170 दिनों की हिरासत के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाई थी। सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था। यह दिखाता है कि वे सही के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटतीं।