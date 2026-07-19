सोनम वांगचुक सफदरजंग में 'कैद'? पत्नी का आरोप- यह इलाज नहीं अवैध हिरासत
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की पत्नी, गीतांजलि जे अंगमो, ने आरोप लगाया है कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ हिरासत में रखा हुआ है। पुलिस उन्हें जंतर-मंतर से अस्पताल ले गई थी, उस समय वे NEET पेपर लीक के आरोपों को लेकर भूख हड़ताल पर थे। वांगचुक ने 28 जून को यह भूख हड़ताल शुरू की थी। यह 'कॉकरोच जनता पार्टी' के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा था, जिसका मकसद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना था।
गीतांजलि अंगमो ने मांगी कानूनी मदद
अंगमो ने कहा है कि उनकी कई बार गुहार लगाने के बावजूद अस्पताल उनके पति को न तो जाने दे रहा है और न ही उन्हें किसी निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने की इजाजत दे रहा है। उन्होंने बताया कि जिस मंजिल पर उनके पति हैं, वहां करीब 30 पुलिसकर्मी मौजूद हैं। वहीं, पूरे अस्पताल में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं।
गीतांजलि अंगमो ने इसे 'इलाज' नहीं, बल्कि 'अवैध हिरासत' बताया है। अब वह कानूनी मदद मांग रही हैं। इस घटना से एक्टिविस्टों के साथ ऐसे हालात में होने वाले व्यवहार पर नई चिंताएं खड़ी हो गई हैं।