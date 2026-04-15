भारत की रक्षा को नई उड़ान: अब देश में बनेंगे F414 जेट इंजन, 80 प्रतिशत तकनीक भी हमारी!

भारत 99 F414 इंजन बनाएगा

ये F414 इंजन भारतीय वायु सेना के तेजस मार्क-2 विमानों और पहली दो AMCA स्क्वाड्रन में लगाए जाएंगे। शुरुआत में, भारत स्थानीय स्तर पर ऐसे 99 इंजन बनाने की योजना बना रहा है। इसका लक्ष्य दो साल के भीतर एक फैक्ट्री शुरू करना है। इसके साथ ही, GE एयरोस्पेस तेजस विमानों में इस्तेमाल होने वाले F404-IN20 इंजनों के रखरखाव के लिए भारत में एक डिपो स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे उनका रख-रखाव भी आसान हो जाएगा।