संत फ्रांसिस जेवियर पर बयान पड़ा भारी, गौतम खट्टर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार
सनातन संघ के संस्थापक गौतम खट्टर को सेंट फ्रांसिस जेवियर के बारे में विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को गोवा में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। उनकी इन टिप्पणियों के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। जनता में भी इसको लेकर भारी गुस्सा फैल गया, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत उनकी तलाश शुरू कर दी थी।
उत्तराखंड में माधव खट्टर की भी गिरफ्तारी
यह विवाद 18 अप्रैल को एक कार्यक्रम में शुरू हुआ, जब खट्टर की टिप्पणियां तेजी से फैल गईं। उन पर 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने' का मामला दर्ज किया गया। उनके भाई माधव खट्टर को भी उत्तराखंड में इसी तरह के आरोपों में हिरासत में लिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करने का वादा किया था, और अब गौतम खट्टर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गोवा ले जाया जाएगा।