संत फ्रांसिस जेवियर पर बयान पड़ा भारी, गौतम खट्टर हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार

उत्तराखंड में माधव खट्टर की भी गिरफ्तारी

यह विवाद 18 अप्रैल को एक कार्यक्रम में शुरू हुआ, जब खट्टर की टिप्पणियां तेजी से फैल गईं। उन पर 'धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने' का मामला दर्ज किया गया। उनके भाई माधव खट्टर को भी उत्तराखंड में इसी तरह के आरोपों में हिरासत में लिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने इस मामले में कार्रवाई करने का वादा किया था, और अब गौतम खट्टर को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए गोवा ले जाया जाएगा।