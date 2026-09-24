गौतम अडाणी ने कोलकाता में 2,000 बेड वाले 'आरोग्य मंदिर' अस्पताल का शिलान्यास किया

अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने न्यू टाउन, कोलकाता में 2,000 बिस्तरों वाले एक विशाल अस्पताल का शिलान्यास किया है। 'अडानी आरोग्य मंदिर' नाम का यह अस्पताल शहर में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का काम करेगा। इसकी एक खास बात यह है कि आधे बिस्तर उन लोगों के लिए रखे जाएंगे जो इलाज का खर्च उठाने में सक्षम नहीं हैं।