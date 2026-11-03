इंडिगो की उड़ान में यात्री ने आपातकालीन द्वार से की छेड़छाड़, अलार्म बजने से मचा हड़कंप

इंडिगो की उड़ान में यात्री ने आपातकालीन द्वार से की छेड़छाड़, अलार्म बजने से मचा हड़कंप
दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक उड़ान में 33 वर्षीय एक यात्री गौरव सत्येंद्र रौतेला मुश्किल में फंस गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने विमान के आपातकालीन द्वार के लीवर कवर से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उनकी इस हरकत के कारण अलार्म बजने लगा और इससे उड़ान में मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा गए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो रौतेला ने बताया कि वे सिर्फ उत्सुकतावश ऐसा कर रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इतना गंभीर हो सकता है।
रौतेला पर विमानन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप
विमान के चालक दल के सदस्यों ने इस घटना की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद अब रौतेला पर विमानन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। गनीमत रही कि यह उड़ान रात करीब 2 बजे पुणे में सुरक्षित उतर गई। अधिकारी इस मामले में आगे की जांच कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी यात्रियों को यह भी याद दिलाया कि विमान के सुरक्षा उपकरणों के साथ छेड़छाड़ करना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इससे कई लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है।