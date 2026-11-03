इंडिगो की उड़ान में यात्री ने आपातकालीन द्वार से की छेड़छाड़, अलार्म बजने से मचा हड़कंप

दिल्ली से पुणे जा रही इंडिगो की एक उड़ान में 33 वर्षीय एक यात्री गौरव सत्येंद्र रौतेला मुश्किल में फंस गए। उन पर आरोप है कि उन्होंने विमान के आपातकालीन द्वार के लीवर कवर से कथित तौर पर छेड़छाड़ की। उनकी इस हरकत के कारण अलार्म बजने लगा और इससे उड़ान में मौजूद सभी लोग थोड़े घबरा गए। जब उनसे इस बारे में पूछा गया, तो रौतेला ने बताया कि वे सिर्फ उत्सुकतावश ऐसा कर रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह इतना गंभीर हो सकता है।