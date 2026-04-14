नोएडा में भड़का 'वेतन संग्राम': 300 से अधिक गिरफ्तार, व्हाट्सऐप QR ग्रुप्स पर पुलिस की नजर!

पुलिस की जांच: नोएडा के व्हाट्सएप QR ग्रुप्स

मजदूरों का कहना है कि उन्हें 12 घंटे की लंबी शिफ्ट में काम करना पड़ता है और छुट्टियों के नाम पर कुछ नहीं मिलता। इसके साथ ही, सुरक्षा एक बड़ी चिंता बनी हुई है, खासकर महिला मजदूरों के लिए। कई मजदूरों ने QR कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सऐप ग्रुप बनाए थे, जिनके जरिए उन्होंने खुद को संगठित किया और विरोध प्रदर्शन किए। अब पुलिस इन ग्रुप्स की जांच कर रही है। हालांकि, प्रशासन ने कुछ समय के लिए उनकी तनख्वाह बढ़ाकर करीब 13,690 रुपये कर दी थी, लेकिन मजदूरों को यह रकम भी नाकाफी लगी। इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है और पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है। आशंका है कि आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं।