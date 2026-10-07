दिल्ली का दम घोंट रहा कूड़ा: हर दिन 44 प्रतिशत कचरा बेकाबू, लैंडफिल बन रहे पहाड़
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दिल्ली एक बड़े कूड़े के संकट से जूझ रहा है। शहर का 44.16 प्रतिशत कूड़ा रोजाना बिना प्रोसेस किए ओखला, भलस्वा और गाजीपुर जैसी पहले से ही भरी लैंडफिल साइट्स पर पहुंच जाता है।
हर दिन, शहर में 1,386 टन कूड़ा निकलता है और बीते एक साल में ही 1,597 टन और कूड़ा जमा हो गया है।
दिल्ली MCD की नए कूड़ा प्लांट लगाने की योजना
दिल्ली नगर निगम (MCD) इस समस्या को ठीक करने के लिए सिंघुला और नरेला जैसे इलाकों में नए कूड़ा-प्रोसेसिंग प्लांट बनाना चाहता है। अभी शहर में 4 वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन वे इतने ज्यादा कूड़े को संभाल नहीं पा रहे हैं। ओखला में एक कंपोस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करने का काम भी तय समय से पीछे चल रहा है।
साल 2047 तक दिल्ली में रोजाना करीब 25,000 टन कूड़ा निकलने का अनुमान है, ऐसे में बेहतर समाधानों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।