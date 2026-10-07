दिल्ली का दम घोंट रहा कूड़ा: हर दिन 44 प्रतिशत कचरा बेकाबू, लैंडफिल बन रहे पहाड़

दिल्ली नगर निगम (MCD) इस समस्या को ठीक करने के लिए सिंघुला और नरेला जैसे इलाकों में नए कूड़ा-प्रोसेसिंग प्लांट बनाना चाहता है। अभी शहर में 4 वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट काम कर रहे हैं, लेकिन वे इतने ज्यादा कूड़े को संभाल नहीं पा रहे हैं। ओखला में एक कंपोस्टिंग प्लांट को अपग्रेड करने का काम भी तय समय से पीछे चल रहा है।

साल 2047 तक दिल्ली में रोजाना करीब 25,000 टन कूड़ा निकलने का अनुमान है, ऐसे में बेहतर समाधानों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है।