फ्लाइट में महिला का अजीब बर्ताव: बोली- 2 पुरुषों के बीच नहीं बैठूंगी

सीट बदलने और तेज वीडियो से बहस छिड़ी

थोड़ी बहस के बाद, खिड़की वाली सीट पर बैठे यात्री ने आखिरकार उस महिला से अपनी जगह बदल ली। गांगुली ने उसके इस बर्ताव को 'एनटाइटल्ड' यानी 'हक जताने वाला' बताया। खासकर तब, जब उसने पूरी फ्लाइट के दौरान तेज आवाज में वीडियो चलाए। इस पोस्ट पर काफी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कहा कि उसे नई सीट मांगने का पूरा हक था, जबकि दूसरों ने इसे दूसरे यात्रियों को परेशान करने वाला बताया। एक यूजर ने तो यह भी बताया कि चेक-इन के वक्त बीच वाली सीटें मुफ्त मिलती हैं और उस महिला ने खुद वही मुफ्त सीट चुनी थी, ऐसे में अब वह दूसरे यात्रियों को बेवजह परेशान कर रही है।