गंगा एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा पानी-पानी, भारी बारिश ने खोली निर्माण की पोल

पटेल इन्फ्रास्ट्रक्चर पानी निकालने के लिए ट्रैक्टर और ट्यूबवेल का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि, यह एक धीमी प्रक्रिया है और इसमें पूरा पानी निकालने में 2 दिन तक का समय लग सकता है। यह एक्सप्रेसवे का वही हिस्सा है, जहां पहले भी छह बार दरारें पड़ चुकी हैं और काफी नुकसान हो चुका है। टोल प्लाजा को और ऊंचा करना भी आसान नहीं है। दरअसल, ऊपर से गुजरने वाली एक हाई-टेंशन बिजली की लाइन उन्हें ज्यादा ऊंचा निर्माण करने की अनुमति नहीं देती है, जिसकी वजह से तेज बारिश होते ही यह जगह अक्सर जलमग्न और असुरक्षित हो जाती है।