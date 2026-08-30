समृद्धि एक्सप्रेसवे पर GAIL पाइपलाइन रिसाव से यातायात बाधित, डायवर्ट हुए वाहन

यातायात को सुचारु रखने के लिए, चेनेज 447 और 470 के बीच चलने वाले वाहनों को धुले-सोलापुर हाईवे की तरफ मोड़ दिया गया है। मुंबई की तरफ जाने वाले वाहनों को हडस पिंपलगांव से उतरकर मालीवाड़ा से दोबारा हाईवे पर आने को कहा गया है और नागपुर की तरफ जाने वाले वाहन इसके ठीक उलट रास्ता अपना रहे हैं।

गेल की टीमों ने तुरंत वाल्व बंद कर दिए ताकि गैस का दबाव कम हो सके। वहीं, स्थानीय प्रशासन पूरे मामले पर कड़ी नजर रख रहा है ताकि जल्द से जल्द सामान्य यातायात बहाल हो सके।