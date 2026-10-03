तेलंगाना के अनंतगिरी घाट पर बस पलटी, 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। जल्द ही पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को पहले नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में उन्हें विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक (SP) स्नेहा मेहरा ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों को समझने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।