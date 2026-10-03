तेलंगाना के अनंतगिरी घाट पर बस पलटी, 4 महिलाओं की दर्दनाक मौत
तेलंगाना के विकाराबाद जिले में अंतिम संस्कार के लिए जा रही एक बस अनंतगिरी घाट रोड पर पलट गई। इस हादसे में 4 महिलाओं की जान चली गई और कई लोग घायल हुए हैं।
खबरों के मुताबिक, ढलान पर ड्राइवर का बस से नियंत्रण हट गया था। हादसे में तीन महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक महिला ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। इस बस में करीब 50 लोग सवार थे।
SP ने दुर्घटनास्थल का दौरा किया
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए। जल्द ही पुलिस और बचाव दल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों को पहले नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। बाद में उन्हें विकाराबाद के सरकारी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया।
पुलिस अधीक्षक (SP) स्नेहा मेहरा ने घटनास्थल का जायजा लिया और दुर्घटना के कारणों को समझने की कोशिश की। उन्होंने सरकारी अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात की और डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए।
अधिकारी दुर्घटना की वजहों की जांच कर रहे
अधिकारी अब इस हादसे की असल वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। वे सड़क की स्थिति और दूसरे संभावित कारकों पर गौर कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने इस घटना पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों को हरसंभव चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।