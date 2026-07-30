कच्चे तेल में भारी गिरावट, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर; जानिए वजह
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गुरुवार को प्रमुख भारतीय शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने रहे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर गई थीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई खास बदलाव नहीं आया। ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर करीब 87.30 डॉलर प्रति बैरल हो गई, और WTI भी 83.70 डॉलर पर आ गया। इसके बावजूद, 25 जुलाई से स्थानीय कीमतों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।
राज्य संचालित तेल कंपनियों ने दरों को स्थिर रखा
कच्चे तेल की कीमतों में यह गिरावट मध्य पूर्व से तेल के टैंकरों की लगातार आवक के कारण हुई, जबकि उस क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। इस स्थिति ने भले ही वैश्विक बाजार में हलचल मचाई हो, लेकिन भारतीय ग्राहकों को कीमतों में अचानक कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रही है। इसकी वजह यह है कि फिलहाल राज्य संचालित तेल कंपनियों ने अपनी दरों को स्थिर बनाए रखा है।