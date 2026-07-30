कच्चे तेल में भारी गिरावट, फिर भी पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर; जानिए वजह

गुरुवार को प्रमुख भारतीय शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर बने रहे, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें गिर गई थीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में पेट्रोल-डीजल के दामों में कोई खास बदलाव नहीं आया। ब्रेंट क्रूड की कीमत गिरकर करीब 87.30 डॉलर प्रति बैरल हो गई, और WTI भी 83.70 डॉलर पर आ गया। इसके बावजूद, 25 जुलाई से स्थानीय कीमतों में कोई बड़ा फेरबदल नहीं हुआ है।