ईंधन के दामों में आग! 2 हफ्ते में चौथी बार बढ़ोतरी, पेट्रोल 100 रुपये पार

दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये के पार

दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ज्यादा महंगा हो गया है, वहीं मुंबई में डीजल भी इस आंकड़े के बेहद करीब पहुंच गया है। इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। पहली, दुनिया भर में कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं, जिसका असर ईरान में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास जहाजों की आवाजाही में रुकावट आने की वजह से हुआ है। दूसरी, डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना और माल ढोने का किराया बढ़ना भी एक कारण है। इसके अलावा, राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स (VAT) भी अहम भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि आंध्र प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में इन कीमतों का असर ज्यादा दिख रहा है।