'स्थिर' हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, पर इन शहरों में अब भी जेब पर भारी
बुधवार, 20 मई को बड़े भारतीय शहरों में ईंधन के दाम में कोई बदलाव नहीं आया। इससे पहले इस हफ्ते की शुरुआत में कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी देखी गई थी। इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें थीं।
अमेरिका और इजरायल के बीच जैसे तनावपूर्ण हालात ने वैश्विक बाजार में तेल के दाम और बढ़ा दिए, जिसका असर भारत में भी दिखा। मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक, हैदराबाद में पेट्रोल सबसे महंगा 111.84 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल के लिए सबसे ज्यादा कीमत तिरुवनंतपुरम में 100.59 रुपये प्रति लीटर दर्ज की गई है।
20 मई को प्रमुख शहरों में ईंधन के दाम
यहाँ देखें 20 मई को प्रमुख शहरों में क्या हाल है: दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.58 रुपये है; मुंबई में पेट्रोल 107.59 और डीजल 94.08 रुपये है; कोलकाता में पेट्रोल 109.70 और डीजल 96.07 रुपये है; चेन्नई में पेट्रोल 104.51 और डीजल 96.13 रुपये है; चंडीगढ़ में पेट्रोल सबसे सस्ता 98.12 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है।
दूसरी ओर, बड़े शहरों में पेट्रोल का सबसे अधिक दाम हैदराबाद में है, जबकि डीजल का उच्चतम मूल्य तिरुवनंतपुरम में बना हुआ है।