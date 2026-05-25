पेट्रोल-डीजल के दाम 10 दिन में चौथी बार बढ़े, 118 रुपये प्रति लीटर तक पहुंचे दाम

राज्य के टैक्स से ईंधन की कीमतों में बढ़ता अंतर

फिलहाल, विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में ईंधन के दाम सबसे अधिक देखने को मिल रहे हैं। तेलंगाना में पेट्रोल 118.3 रुपये प्रति लीटर, केरल में 114.9 रुपये और कर्नाटक में भी कीमतें काफी ऊंची बनी हुई हैं। इन राज्यों में स्थानीय टैक्स ज्यादा होने की वजह से डीजल भी महंगा बिक रहा है। वहीं, बीजेपी शासित राज्यों जैसे गुजरात और हरियाणा में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये प्रति लीटर के आसपास बनी हुई है, क्योंकि यहां टैक्स का बोझ कम है। इससे साफ पता चलता है कि आप कहां से ईंधन भरवाते हैं, इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ता है।