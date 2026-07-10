केजरीवाल ने पूछा- कच्चा तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल के दाम क्यों नहीं हो रहे कम?

केजरीवाल ने 82 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की मांग की

AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। E20 ईंधन के साथ तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है, जबकि अभी E20 पेट्रोल 102 रुपये में मिल रहा है। केजरीवाल के मुताबिक, कीमतों में कमी आने से महंगाई को काबू में किया जा सकता है और आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं, तो इन पर फिर से विचार किया जा सकता है।