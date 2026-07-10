केजरीवाल ने पूछा- कच्चा तेल सस्ता, लेकिन पेट्रोल के दाम क्यों नहीं हो रहे कम?
भारत में ईंधन की कीमतें मई से नहीं बदली हैं, जबकि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। हाल ही में, ब्रेंट क्रूड ऑयल 2 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर लगभग 76 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। दरअसल, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के चलते टैंकरों की आवाजाही पर असर पड़ा है। इस गिरावट के बावजूद, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार सस्ते पेट्रोल और डीजल की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि कीमतें कम होने से लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है।
केजरीवाल ने 82 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल की मांग की
AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि पेट्रोल की कीमत लगभग 82 रुपये प्रति लीटर होनी चाहिए। E20 ईंधन के साथ तो इसकी कीमत और भी कम हो सकती है, जबकि अभी E20 पेट्रोल 102 रुपये में मिल रहा है। केजरीवाल के मुताबिक, कीमतों में कमी आने से महंगाई को काबू में किया जा सकता है और आम लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। दूसरी ओर, तेल कंपनियों ने फिलहाल कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन सरकार ने संकेत दिए हैं कि अगर वैश्विक हालात सुधरते हैं, तो इन पर फिर से विचार किया जा सकता है।