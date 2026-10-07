FSSAI की चेतावनी- फल-सब्जियों के स्टिकर नहीं हैं 'खाने लायक', जानें क्यों

बेंगलुरु के एस्टर सी एम आई अस्पताल में इंटर्नल मेडिसिन की सीनियर कंसल्टेंट डॉ. बृंदा एमएस बताती हैं कि इन स्टिकरों में जो गोंद और स्याही इस्तेमाल होती है, उसे खाने के लिए नहीं बनाया जाता। अगर गलती से थोड़ा सा निगल लिया जाए तो अक्सर कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, लेकिन कई बार इससे पेट में जलन हो सकती है या गले में अटकने का खतरा भी हो सकता है, खासकर बच्चों के साथ ऐसी समस्या ज्यादा होती है।

अगर किसी गोंद को 'फूड-ग्रेड' भी बताया जाए, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि वह पूरा स्टिकर ही खाने लायक हो गया। इसलिए, अगली बार जब आप कोई फल खाएं, तो अच्छी तरह जांच लें कि कहीं स्टिकर का कोई टुकड़ा उस पर चिपका न रह गया हो।