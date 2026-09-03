बच्चों की सेहत से खिलवाड़, FSSAI ने ब्रिटिश लाइफ साइंसेज कंपनी के खिलाफ की कार्रवाई

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एक्सपायरी डेट का या खराब खाना खाने से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इनमें पेट का इन्फेक्शन, शरीर में पानी की कमी और यहां तक कि खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी बीमारियां भी शामिल हैं।

फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, डाक्टर अशोक सेठ बताते हैं कि छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को खराब खाने से ज्यादा खतरा रहता है। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने ऐसा खाना खाया है जिसके खराब होने का शक है और उसके बाद तबीयत खराब लगती है, खासकर तेज बुखार हो या लक्षण लंबे समय तक रहें, तो तुरंत डाक्टर को दिखाना चाहिए।