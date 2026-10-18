FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को घेरा: हॉर्लिक्स के 'बिना चीनी' और 'मजबूत हड्डी' दावों पर उठे सवाल

विमेंस प्लस के लेबल पर 'बिना चीनी' का दावा था, लेकिन इसमें माल्टोडेक्सट्रिन पाया गया है। FSSAI ने यह भी पाया कि उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी भी सही नहीं थी।

मदर्स प्लस केसर में 'स्वस्थ जन्म वजन' से जुड़े दावे विज्ञापन नियमों के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसा FSSAI का मानना है। अब कंपनी को जल्द जवाब देना होगा। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लाइसेंस देने वाली संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।