FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को घेरा: हॉर्लिक्स के 'बिना चीनी' और 'मजबूत हड्डी' दावों पर उठे सवाल
भारत की फूड सेफ्टी अथॉरिटी FSSAI ने हिंदुस्तान यूनिलीवर पर हॉर्लिक्स विमेंस प्लस चॉकलेट न्यूट्रिशन ड्रिंक और मदर्स प्लस केसर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इन दोनों प्रोडक्ट्स के विज्ञापनों में 'मजबूत हड्डियों के लिए पोषण' और '6 महीने में हड्डियों की ताकत बढ़ाने में मदद, जो चिकित्सकीय रूप से प्रमाणित है' जैसे दावे किए गए थे।
ये बातें FSSAI के निर्धारित मानकों से मेल नहीं खा रहीं।
FSSAI ने महिलाओं के प्लस में माल्टोडेक्सट्रिन पाया
विमेंस प्लस के लेबल पर 'बिना चीनी' का दावा था, लेकिन इसमें माल्टोडेक्सट्रिन पाया गया है। FSSAI ने यह भी पाया कि उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी भी सही नहीं थी।
मदर्स प्लस केसर में 'स्वस्थ जन्म वजन' से जुड़े दावे विज्ञापन नियमों के खिलाफ जा सकते हैं, ऐसा FSSAI का मानना है। अब कंपनी को जल्द जवाब देना होगा। साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और लाइसेंस देने वाली संस्थाओं को खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।