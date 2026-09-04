डाबर के 100 प्रतिशत शुद्ध दावे पर FSSAI की कार्रवाई, कोर्ट ने तुरंत लगाई रोक
भारत के खाद्य नियामक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर को ऐसे उत्पाद बेचने से रोक दिया है, जिन पर 100 प्रतिशत शुद्ध या 100 प्रतिशत प्राकृतिक होने का दावा किया जाता था। FSSAI ने यह कार्रवाई तब की है, जब कंपनी को साल 2024 से 2026 के बीच पांच सुधार नोटिस मिले थे। डाबर ने इस आदेश को अचानक उठाया गया कदम बताया है और कहा है कि उनसे पहले इस बारे में कोई बातचीत नहीं की गई थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने FSSAI के आदेश पर लगाई रोक
FSSAI का कहना है कि वह केवल डाबर को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हर जगह गुमराह करने वाले लेबलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। उसने एक ऐसे कानून का जिक्र किया, जो उसे लेबल से जुड़ी गड़बड़ी पर उत्पादों की बिक्री रोकने की इजाजत देता है, भले ही उत्पाद इस्तेमाल के लिए सुरक्षित क्यों न हो। डाबर द्वारा इस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि कोर्ट ने इसे बहुत अस्पष्ट पाया। FSSAI ने पक्षपात के आरोपों का भी खंडन किया है। उसने यह भी कहा कि अन्य ब्रांडों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई है।