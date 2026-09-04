डाबर के 100 प्रतिशत शुद्ध दावे पर FSSAI की कार्रवाई, कोर्ट ने तुरंत लगाई रोक

FSSAI का कहना है कि वह केवल डाबर को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि हर जगह गुमराह करने वाले लेबलों पर सख्त कार्रवाई कर रहा है। उसने एक ऐसे कानून का जिक्र किया, जो उसे लेबल से जुड़ी गड़बड़ी पर उत्पादों की बिक्री रोकने की इजाजत देता है, भले ही उत्पाद इस्तेमाल के लिए सुरक्षित क्यों न हो। डाबर द्वारा इस आदेश को चुनौती दिए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे फिलहाल टाल दिया है, क्योंकि कोर्ट ने इसे बहुत अस्पष्ट पाया। FSSAI ने पक्षपात के आरोपों का भी खंडन किया है। उसने यह भी कहा कि अन्य ब्रांडों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई है।