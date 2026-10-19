जेप्टो पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, अवधि पार बेसन बेचने पर भेजा नोटिस

जेप्टो पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, अवधि पार बेसन बेचने पर भेजा नोटिस
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो को नोटिस दिया है। यह नोटिस एक शिकायत के बाद भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि जेप्टो ने अवधि पार बेसन के 2 पैकेट डिलीवर किए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बेसन के पैकेट पर इस्तेमाल की अंतिम तारीख 12 सितंबर, 2026 लिखी थी, बावजूद इसके वह खराब निकला। सोमवार को FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जेप्टो को इस ऑर्डर से जुड़ी सारी जानकारी और यह बेसन कहां से आया, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी।
FSSAI ने जेप्टो से उत्पाद वापस लेने को कहा
FSSAI ने जेप्टो से कहा है कि वह बताए कि यह गड़बड़ी आखिर कैसे हुई। इसके साथ ही, उन्हें बाजार से खराब बेसन का सारा स्टॉक वापस मंगाना होगा। ग्राहकों को उनके पैसे भी वापस मिलने चाहिए। यह पूरा मामला एक बड़ी याद दिलाता है कि ऑनलाइन ग्रॉसरी ऐप को अपने ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने और उनके खाने की सुरक्षा के लिए कड़े क्वालिटी चेक अपनाने होंगे।