जेप्टो पर FSSAI की बड़ी कार्रवाई, अवधि पार बेसन बेचने पर भेजा नोटिस

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ई-कॉमर्स स्टार्टअप जेप्टो को नोटिस दिया है। यह नोटिस एक शिकायत के बाद भेजा गया, जिसमें कहा गया था कि जेप्टो ने अवधि पार बेसन के 2 पैकेट डिलीवर किए। शिकायत में यह भी कहा गया है कि बेसन के पैकेट पर इस्तेमाल की अंतिम तारीख 12 सितंबर, 2026 लिखी थी, बावजूद इसके वह खराब निकला। सोमवार को FSSAI ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जेप्टो को इस ऑर्डर से जुड़ी सारी जानकारी और यह बेसन कहां से आया, इसकी पूरी जानकारी देनी होगी।