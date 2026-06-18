FSSAI की खाद्य व्यवसाइयों को चेतावनी, जंग लगे चाकू का इस्तेमाल करने पर होगी कार्रवाई देश Jun 18, 2026

अगर आप खाने-पीने के कारोबार से जुड़े हैं, तो यह खबर आपके लिए है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी खाद्य व्यवसायों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे केवल खाने के लिए सुरक्षित और जंग न लगने वाले चाकू और काटने के उपकरण ही इस्तेमाल करें। दरअसल, हाल ही में पता चला है कि कई खाद्य प्रतिष्ठान खराब या जंग लगे औजारों का उपयोग कर रहे थे। इससे खाने-पीने की चीजों में गंदगी मिल सकती है और वे दूषित हो सकती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। इस तरह के खराब औजारों का इस्तेमाल 2011 में बने स्वच्छता नियमों का सीधा उल्लंघन है।