अब बच्चों की सेहत से खिलवाड़ नहीं, FSSAI का शिशु आहार में चीनी पर कड़ा प्रस्ताव

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने 6 महीने तक के शिशुओं के लिए तैयार किए जाने वाले शिशु आहार में सुक्रोज और फ्रुक्टोज पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है। यह फैसला साल 2024 में हुई एक जांच के बाद लिया गया है। इस जांच में सामने आया था कि भारत में बिकने वाले नेस्ले के सेरेलाक उत्पाद में अतिरिक्त चीनी मिलाई गई थी, जबकि यूरोप में कंपनी इसके चीनी-रहित वर्जन बेचती है। 16 अक्टूबर को जारी हुए इस मसौदे का मुख्य मकसद बचपन से ही चीनी के सेवन को रोकना और विशेष रूप से स्तनपान को बढ़ावा देना है।