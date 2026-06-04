FSSAI ने वीगन फूड पर अनिवार्य किया हरा लोगो, जानिए कारण

FSSAI ने साल सीड फैट की पाबंदी हटाई

आजकल लोग स्वास्थ्य, नैतिकता और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए प्लांट-बेस्ड डाइट को खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में यह नया लोगो ग्राहकों को वीगन और शाकाहारी प्रोडक्ट्स के बीच आसानी से फर्क करने में मदद करेगा। खासकर इसलिए क्योंकि शाकाहारी चीजों में कई बार दूध या शहद जैसी सामग्री भी शामिल होती है। डायटिशियन मोनिका गहलोत का कहना है कि यह गलत दावे करने वाले ब्रांड्स पर लगाम कसने की दिशा में एक अच्छा कदम है। इतना ही नहीं, FSSAI ने अब खाने-पीने की चीजों में साल सीड फैट के इस्तेमाल पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। इससे भारत के तेज़ी से बढ़ते वीगन मार्केट में हमें नए-नए प्रयोग और उत्पाद देखने को मिल सकते हैं।