FSSAI का बड़ा ऐलान: अब पनीर मतलब सिर्फ दूध, 60 दिन में दें अपनी राय

यह कदम तब उठा, जब महाराष्ट्र में कई लोगों ने, जिनमें विधायक विक्रम पाचपुते भी शामिल थे, यह बताया कि असली पनीर और उसके जैसे दिखने वाले नकली उत्पादों में फर्क करना कितना मुश्किल हो गया है। इसके बाद, महाराष्ट्र सरकार ने गैर-दूध पनीर पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया था। अब FSSAI चाहता है कि ऐसे साफ लेबलिंग नियम पूरे भारत में लागू हों, ताकि खरीदारों को पता चल सके कि वे क्या खरीद रहे हैं और दूध उत्पादक किसानों को भी सही कीमत मिल सके।