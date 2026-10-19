FSSAI का बड़ा कदम: 6 माह तक के शिशुओं के आहार से चीनी पर लगेगी रोक

अभी तक शिशु आहार में थोड़ी चीनी मिलाने की छूट थी, लेकिन नए नियमों से यह स्थिति बदल जाएगी। इन नियमों का मुख्य जोर बच्चों को शुरुआती विकास के महत्वपूर्ण समय में केवल वही पोषण देना है जिसकी उन्हें वाकई जरूरत है। दरअसल, कम उम्र में चीनी का ज्यादा सेवन दांतों की समस्याओं, मोटापे और बाद में टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है। यह प्रस्ताव जन्म के बाद पहले 6 महीनों तक केवल स्तनपान कराने की सलाह का भी समर्थन करता है। साथ ही यह कंपनियों को बिना चीनी वाले बेहतर विकल्प बनाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा।