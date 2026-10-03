त्योहारों से पहले बड़ी कार्रवाई, दिल्ली-NCR में 14,000 किलो से ज्यादा मिलावटी खोया-पनीर नष्ट

त्योहारों का समय है और इस मौके पर FSSAI ने खाने-पीने की चीजों में मिलावट को रोकने के लिए कमर कस ली है। एजेंसी ने दिल्ली में 4,100 किलो से भी ज्यादा मिलावटी खोया और पनीर नष्ट कर दिया है।

दरअसल, नवरात्रि और दिवाली जैसे बड़े त्योहारों के दौरान बाजार में मिलावटी खाने की चीजें न बिकें, इसके लिए FSSAI ने अपनी जांच-पड़ताल तेज कर दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी साफ आदेश दिए गए हैं कि वे अपनी जांच और निरीक्षण बढ़ाएं, ताकि लोग बिना किसी चिंता के त्योहार मना सकें और उन्हें अपनी मिठाइयों या खाने की दूसरी चीजों को लेकर कोई फिक्र न हो।