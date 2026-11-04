झटका या तोहफा? 18 सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा घटा, क्या टिकट हो जाएंगे सस्ते?

अच्छी खबर यह है कि अब सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं लगेगा, जिससे टिकट के दाम घट जाएंगे। स्लीपर क्लास में 30 रुपये और फर्स्ट AC में 75 रुपये तक की बचत होगी।

अगर आप अगले साल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो बुकिंग से पहले नए ट्रेन नंबर जरूर जांच लें।

कर्नाटक के यात्रियों के लिए भी एक खास जानकारी है: मैसूरु-KSR बेंगलुरु-बेलगावी विश्वमानव एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदले जा रहे हैं।