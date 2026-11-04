झटका या तोहफा? 18 सुपरफास्ट ट्रेनों का दर्जा घटा, क्या टिकट हो जाएंगे सस्ते?
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1 जनवरी 2027 से भारतीय रेलवे 18 ट्रेनों को सामान्य एक्सप्रेस ट्रेन में बदल देगा। दरअसल, इन ट्रेनों की रफ्तार 55 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपरफास्ट सीमा से नीचे आ गई है।
टनकपुर-दिल्ली जंक्शन और मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल जैसे रूटों पर चलने वाली ट्रेनें इस लिस्ट में हैं। अगर आप इन लाइनों पर यात्रा करते हैं, तो आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
भारतीय रेलवे ट्रेनों के नंबर बदलेगा, सरचार्ज भी हटेगा
अच्छी खबर यह है कि अब सुपरफास्ट सरचार्ज नहीं लगेगा, जिससे टिकट के दाम घट जाएंगे। स्लीपर क्लास में 30 रुपये और फर्स्ट AC में 75 रुपये तक की बचत होगी।
अगर आप अगले साल यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो बुकिंग से पहले नए ट्रेन नंबर जरूर जांच लें।
कर्नाटक के यात्रियों के लिए भी एक खास जानकारी है: मैसूरु-KSR बेंगलुरु-बेलगावी विश्वमानव एक्सप्रेस जैसी कुछ ट्रेनों के नंबर भी बदले जा रहे हैं।