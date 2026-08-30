नेपाल बाढ़ में एक चाय ब्रेक ने बचाई छत्तीसगढ़ के 5 दोस्तों की जान

अपनी किराये की कार में 2 रातों तक फंसे रहने के बाद, यह ग्रुप आखिर में 28 अगस्त को नेपाल से निकल पाया। इन दोस्तों ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे बाढ़ ने कई गांवों को मिटा दिया था और लोगों के घर उजाड़ दिए थे।

कई बार बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के बावजूद, उन्हें स्थानीय लोगों और अधिकारियों दोनों से खाना और दूसरी मदद मिलती रही। ऑनलाइन माध्यम से अपने परिवार वालों से जुड़े रहने से वे अपने घरवालों को भी अपनी सलामती का भरोसा दिला पाए।

रक्षा बंधन के दिन, महिला सुरक्षाकर्मियों ने उनकी कलाई पर राखी बांधी। मुश्किल भरे इस समय में, यह एक छोटा सा इशारा उनके लिए उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया। इस पूरे मुश्किल भरे अनुभव में मदद करने वाले सभी लोगों का इस ग्रुप ने दिल से शुक्रिया अदा किया है। इस बीच, इस आपदा ने अब तक 734 लोगों की जान ले ली है और हजारों लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं।