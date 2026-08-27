गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर उभरीं दरारें; अखिलेश यादव ने 36,230 करोड़ के भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल

इस एक्सप्रेसवे पर बार-बार हो रहे नुकसान के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बना यह रास्ता वाकई इतना मजबूत है। मेरठ से प्रयागराज के सफर को छोटा करने के लिए इसे 29 अप्रैल को खोला गया था। लेकिन कुछ ही महीनों में सड़कों के धंसने और किनारों के बह जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे पर दिख रही दरारें किसी नदी की तेज धार जैसी लग रही हैं और उन्होंने इस स्थिति को 'बेहद खतरनाक' बताया है।