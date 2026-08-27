गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर उभरीं दरारें; अखिलेश यादव ने 36,230 करोड़ के भ्रष्टाचार पर उठाए सवाल
उन्नाव के गंगा एक्सप्रेसवे पर फिर से नई दरारें आ गई हैं। ये ऐसी दरारें हैं जो करीब एक हफ्ते पहले ही भारी बारिश के बाद एक्सप्रेसवे के दूसरे हिस्से पर 10 मीटर गहरा गड्ढा होने के बाद दिखी थीं।
NHAI ने मिट्टी खिसकने और कटाव जैसी पिछली दिक्कतों के चलते इस हिस्से की मरम्मत पहले भी की थी, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि ये पैबंद टिकाऊ नहीं थे।
एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव
इस एक्सप्रेसवे पर बार-बार हो रहे नुकसान के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या 36,230 करोड़ रुपये की लागत से बना यह रास्ता वाकई इतना मजबूत है। मेरठ से प्रयागराज के सफर को छोटा करने के लिए इसे 29 अप्रैल को खोला गया था। लेकिन कुछ ही महीनों में सड़कों के धंसने और किनारों के बह जाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक्सप्रेसवे पर दिख रही दरारें किसी नदी की तेज धार जैसी लग रही हैं और उन्होंने इस स्थिति को 'बेहद खतरनाक' बताया है।