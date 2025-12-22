भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता हुआ

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता, जानिए क्या होगा फायदा

लेखन गजेंद्र 12:27 pm Dec 22, 202512:27 pm

क्या है खबर?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सोमवार को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर मुहर लग गई। दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर कर इस संबंध में घोषणा की। समझौते के बाद दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को काफी गहरा करने और व्यापार, निवेश और सहयोग को बढ़ावा देने की उम्मीद है। समझौते को रिकॉर्ड 9 महीनों में अंतिम रूप दिया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मार्च 2025 में भारत यात्रा के दौरान FTA पर बात हुई थी।