मैट्रिमोनियल साइट पर मिला 'प्यार' पड़ा महंगा, निर्यातक को लगा 1.1 करोड़ का चूना
अहमदाबाद के 51 साल के एक निर्यातक को 1.1 करोड़ रुपये का चूना लग गया। दरअसल, उनकी मुलाकात एक महिला से गुजराती मैट्रिमोनियल साइट पर हुई थी। खुद को कैनेडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट बताकर उस महिला ने कई महीनों तक निर्यातक का विश्वास जीत लिया। फिर उसने निर्यातक को नादला बी रूट नाम के एक फार्मास्युटिकल कच्चे माल में पैसा लगाने को कहा। महिला ने इसमें बहुत बड़े मुनाफे का लालच दिया था।
निर्यातक ने 24 ट्रांजेक्शन में 1.10 करोड़ ट्रांसफर किए
इसके बाद महिला ने निर्यातक को 'मेराब' नाम के एक शख्स से मिलवाया, जिसने खुद को भारतीय सप्लायर बताया। शुरुआत में उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ भी, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया। फिर उन्हें एक बड़ी डील का झांसा देकर 24 बार में कुल 1.10 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके कुछ समय बाद ही वह महिला गायब हो गई। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आने लगा, जिससे उससे संपर्क करना नामुमकिन हो गया।