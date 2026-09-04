मैट्रिमोनियल साइट पर मिला 'प्यार' पड़ा महंगा, निर्यातक को लगा 1.1 करोड़ का चूना

इसके बाद महिला ने निर्यातक को 'मेराब' नाम के एक शख्स से मिलवाया, जिसने खुद को भारतीय सप्लायर बताया। शुरुआत में उन्हें थोड़ा मुनाफा हुआ भी, जिससे उनका भरोसा और बढ़ गया। फिर उन्हें एक बड़ी डील का झांसा देकर 24 बार में कुल 1.10 करोड़ रुपये ट्रांसफर करवा लिए गए। इसके कुछ समय बाद ही वह महिला गायब हो गई। उसका मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आने लगा, जिससे उससे संपर्क करना नामुमकिन हो गया।