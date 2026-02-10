फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएमल मैंक्रो 17 से 19 तक भारत दौरे पर, जानिए कितनी खास है यात्रा

यात्रा

कितनी खास है यह यात्रा?

मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान, दोनों नेता होराइजन 2047 रोडमैप में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा, दोनों नेता हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। वे मुंबई में भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का संयुक्त रूप से उद्घाटन भी करेंगे, जिसे 2026 में दोनों देशों में मनाया जाएगा। 19 फरवरी को, राष्ट्रपति मैंक्रो दिल्ली में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे।