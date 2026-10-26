न्यायपालिका में बड़ा बदलाव, अब जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति उम्र होगी 62 साल?
सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। जिला न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने के लिए 14 राज्य तैयार हो गए हैं। इस कदम का मकसद पूरे भारत में एकरूपता लाना है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने बताया कि अब तक 14 राज्य सेवानिवृत्ति की उम्र 62 साल करने पर सहमत हो चुके हैं और उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी राज्य भी जल्द ही इस पर राजी हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा, "यह मामला सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के बीच का है।"
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नियम अपडेट करने के निर्देश दिए
4 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने नियमों में बदलाव करने और सेवानिवृत्ति की नई उम्र के हिसाब से चलने को कहा था। यहां तक कि 7 राज्यों में जो न्यायाधीश पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी अगर वे तय योग्यताएं पूरी करते हैं, तो वापस पद पर आने का मौका मिल सकता है। कोर्ट दूसरे राज्यों के वित्तीय बहानेबाजी को भी नहीं मान रहा है।