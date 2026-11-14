जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 11 घंटे में 4 बार लगे भूकंप के झटके, जान-माल का कोई नुकसान नहीं

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। ये सभी झटके 11 घंटे के भीतर आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इन झटकों की तीव्रता 2.9 से लेकर 3.9 तक मापी गई। गनीमत रही कि इन झटकों से कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। जम्मू-कश्मीर के चिनाब घाटी इलाके में 3 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में एक झटका दर्ज किया गया।