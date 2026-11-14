जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 11 घंटे में 4 बार लगे भूकंप के झटके, जान-माल का कोई नुकसान नहीं
लेखन भारत शर्मा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में शनिवार को भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए। ये सभी झटके 11 घंटे के भीतर आए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक, इन झटकों की तीव्रता 2.9 से लेकर 3.9 तक मापी गई। गनीमत रही कि इन झटकों से कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है। जम्मू-कश्मीर के चिनाब घाटी इलाके में 3 और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में एक झटका दर्ज किया गया।
किश्तवाड़, डोडा और लेह में भूकंप
शनिवार सुबह 2:38 बजे किश्तवाड़ में 3.3 तीव्रता का भूकंप आया। इसके बाद सुबह 8:48 बजे डोडा में 3.8 तीव्रता का एक और तेज झटका महसूस किया गया। दोपहर 1:09 बजे डोडा में ही एक हल्का झटका भी आया। सबसे तेज झटका लेह में सुबह 10:29 बजे आया, जिसकी तीव्रता 3.9 थी, लेकिन बाकी झटकों की तरह इससे भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इस घटना से सुबह से सहमे हुए लोगों को काफी राहत मिली।