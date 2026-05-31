दिल्ली में ढही 4 मंजिला इमारत, 3 की मौत; मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण पर कसी लगाम

मुख्यमंत्री ने गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया

हादसे में घायल हुए लोगों में से 2 AIIMS ट्रॉमा सेंटर के ICU में भर्ती हैं। वहीं, 3 घायलों को जनरल वार्ड में भेज दिया गया है, जबकि 3 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। इमारत के बारे में पता चला है कि यह उस इलाके में आमतौर पर मेस और पीजी के तौर पर इस्तेमाल होती थी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा किया और गैर-कानूनी निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। उन्होंने लिखा, 'फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए सभी कोशिशें की जा रही हैं।'

इस बचाव अभियान में सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं और JCB मशीनों की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है।