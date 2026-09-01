NEET प्रदर्शन पर FIR मामले में 4 राज्यों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अपील, क्या छात्रों को मिलेगी राहत?

CJP ने सुप्रीम कोर्ट के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह तब किए गए वादों को पूरा करता है, जब प्रदर्शनों को कुछ समय के लिए रोका गया था। संगठन को उम्मीद है कि दूसरे राज्यों को भी जल्द ही ऐसी ही राहत मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को CJP के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन की भी अनुमति दे दी है। कोर्ट ने साफ किया है कि स्थानीय प्रशासन को इस दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखनी होगी।