केरलम: बेदखली के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की आत्महत्या
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केरल से एक दिल दहला देने वाली खबर आई है। मुवाट्टूपूझा नदी में एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिले हैं। परिवार में नारायणन, उनकी दृष्टिहीन पत्नी विजी और उनके दो छोटे बच्चे थे। करीब डेढ़ हफ्ते पहले उन्हें किराए के घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद वे बेघर हो गए थे। 27 और 28 जून को उनके शव मुवाट्टूपूझा नदी से बरामद किए गए।
परिवार ने सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठाया
परिवार को आखिरी बार 25 जून को देखा गया था, जब पुलिस उनके लिए एक नई जगह का इंतजाम कर रही थी। अधिकारी उन्हें खाना, कपड़े और अस्थायी ठिकाना दे रहे थे, लेकिन उनके लिए स्थायी घर ढूंढना बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, परिवार ने किसी भी सरकारी कल्याण योजना का लाभ नहीं उठाया था। यह बात इस ओर इशारा करती है कि कैसे कुछ लोग मदद मांगने के बावजूद भी सरकारी सिस्टम की कमियों के चलते उपेक्षित रह जाते हैं।