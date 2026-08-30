नेपाल में बाढ़: कुशीनगर के 4 मजदूर लापता, नदी में बहकर आए शवों से टूटी उम्मीद

लापता मजदूरों के परिवार बेसब्री से उनकी खबर का इंतजार कर रहे हैं। सुनील के परिवार ने बताया कि बाढ़ आने से पहले उनकी उससे बात हुई थी। सुनील के मालिक ने भले ही उसके सुरक्षित होने का दावा किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चला है। वहीं, 11 साल का धर्म कुमार नदी किनारे अपने पिता नंदलाल साहनी को तलाश रहा है। नदी के तेज बहाव में बहकर कुछ शव कुशीनगर पहुंच चुके हैं, जिससे परिवारों का इंतजार और भी मुश्किल हो गया है। परिवार के लोग नेपाल में प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों और हेल्पलाइन नंबरों से लगातार जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, अभी भी कई लापता लोगों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है।